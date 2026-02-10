Decine di furti in bar e scuole Fermato dopo un inseguimento

Decine di furti in bar e scuole scuotono la Brianza. La polizia ha fermato un sospetto dopo un inseguimento tra Barzanò e Cremella. L’uomo ha tentato di scappare a tutta velocità, ma è stato catturato poco dopo. Non si tratta di un film, ma di una realtà fatta di furti e corse per le strade.

"Fast & furious" sulle strade della Brianza. L'inseguimento andato in scena tra Barzanò e Cremella non è stato però la sequenza di un film d'azione. È successo per davvero, su strade vere, in mezzo al traffico vero, tra automobilisti veri. A scappare, a bordo di una Fiat Punto rubata con targhe razziate, è stato un sospettato di 36 anni, un italiano, probabile autore di almeno una decina di furti; a inseguirlo, i carabinieri dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Merate. Lo scorso venerdì pomeriggio, in pieno orario di punta, i militari di pattuglia hanno intercettato a Barzanò il 36enne al volante di una Fiat Punto: correva parecchio, anzi troppo, come se avesse qualcosa da nascondere.

