Furgone abbandonato in strada | scatta la rimozione

Un furgone abbandonato in strada a Cesa ha portato alla rimozione immediata. Durante un controllo di routine, gli Osservatori Ambientali hanno notato un veicolo in cattive condizioni, con le gomme sgonfie e senza segni di assicurazione. Il veicolo era fermo nello stesso punto da settimane, creando problemi di sicurezza e di decoro urbano. Gli agenti hanno deciso di intervenire per evitare rischi e abusi. La rimozione si è resa necessaria per garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

Informato l’assessore all’Ambiente Alfonso Marrandino e il comandante della Polizia Municipale Francesco Barone, sono state effettuate le verifiche del caso ed è stata attivata la procedura per la rimozione del veicolo. “In qualità di Coordinatore - afferma Ivano Oliva - tengo a sottolineare che il nostro è un lavoro di squadra. Ogni intervento è il risultato dell’impegno collettivo del gruppo: chi è sul posto, chi supporta dietro le quinte, chi coordina e chi collabora con le istituzioni. I meriti, quando arrivano, appartengono a tutti. Siamo una squadra unita, e i risultati ottenuti sono frutto dello spirito di collaborazione che ci contraddistingue”.🔗 Leggi su Casertanews.it Viene ucciso a 43 anni e poi abbandonato in strada, fermato un uomo: "L'ha scaricato dal suo furgone"Un uomo di 53 anni di origini tunisine è stato fermato in relazione alla morte di Hassan Matrid, un egiziano di 43 anni trovato senza vita in strada il 5 gennaio. Leggi anche: Dehors abusivi, in via Taglio scatta la rimozione RECUPERO le AUTO ABBANDONATE su GTA 5 RP! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ladri al Trony di Asola: il tentato furto e il furgone abbandonato durante la fuga; Torino, colpisce un rapinatore e lo abbandona in strada con un coltello conficcato in testa; Perde la roulotte, l’abbandona per strada e provoca un incidente; Commerciante rapinato al Nicolosi, prova a inseguire il malvivente ma viene spintonato. Cesa, rimosso furgone abbandonato in un’area pubblicaCesa (Caserta) – Un mezzo lasciato da tempo in un’area aperta al pubblico, con le ruote sgonfie e in evidente stato di degrado, è finito sotto la lente degli ... pupia.tv Ladri in fuga dai carabinieri. Abbandonano furgone in strada(Pavia) Per bloccare i carabinieri che li inseguivano hanno abbandonato un furgone di traverso sulla strada. E pure spruzzato la polvere di un estintore, per creare una nube che ne coprisse la fuga. ilgiorno.it Il 47enne Salvatore Servidio perde la vita prestando aiuto sulla Statale 18. L’autista del furgone, identificato dopo il rinvenimento del veicolo abbandonato, si è costituito in caserma facebook