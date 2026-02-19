Furgone abbandonato in strada | scatta la rimozione

Da casertanews.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furgone abbandonato in strada a Cesa ha portato alla rimozione immediata. Durante un controllo di routine, gli Osservatori Ambientali hanno notato un veicolo in cattive condizioni, con le gomme sgonfie e senza segni di assicurazione. Il veicolo era fermo nello stesso punto da settimane, creando problemi di sicurezza e di decoro urbano. Gli agenti hanno deciso di intervenire per evitare rischi e abusi. La rimozione si è resa necessaria per garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

Informato l’assessore all’Ambiente Alfonso Marrandino e il comandante della Polizia Municipale Francesco Barone, sono state effettuate le verifiche del caso ed è stata attivata la procedura per la rimozione del veicolo. “In qualità di Coordinatore - afferma Ivano Oliva - tengo a sottolineare che il nostro è un lavoro di squadra. Ogni intervento è il risultato dell’impegno collettivo del gruppo: chi è sul posto, chi supporta dietro le quinte, chi coordina e chi collabora con le istituzioni. I meriti, quando arrivano, appartengono a tutti. Siamo una squadra unita, e i risultati ottenuti sono frutto dello spirito di collaborazione che ci contraddistingue”.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Viene ucciso a 43 anni e poi abbandonato in strada, fermato un uomo: "L'ha scaricato dal suo furgone"Un uomo di 53 anni di origini tunisine è stato fermato in relazione alla morte di Hassan Matrid, un egiziano di 43 anni trovato senza vita in strada il 5 gennaio.

Leggi anche: Dehors abusivi, in via Taglio scatta la rimozione

RECUPERO le AUTO ABBANDONATE su GTA 5 RP!

Video RECUPERO le AUTO ABBANDONATE su GTA 5 RP!
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ladri al Trony di Asola: il tentato furto e il furgone abbandonato durante la fuga; Torino, colpisce un rapinatore e lo abbandona in strada con un coltello conficcato in testa; Perde la roulotte, l’abbandona per strada e provoca un incidente; Commerciante rapinato al Nicolosi, prova a inseguire il malvivente ma viene spintonato.

Cesa, rimosso furgone abbandonato in un’area pubblicaCesa (Caserta) – Un mezzo lasciato da tempo in un’area aperta al pubblico, con le ruote sgonfie e in evidente stato di degrado, è finito sotto la lente degli ... pupia.tv

Ladri in fuga dai carabinieri. Abbandonano furgone in strada(Pavia) Per bloccare i carabinieri che li inseguivano hanno abbandonato un furgone di traverso sulla strada. E pure spruzzato la polvere di un estintore, per creare una nube che ne coprisse la fuga. ilgiorno.it