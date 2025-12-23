Dehors abusivi in via Taglio scatta la rimozione

23 dic 2025

È partito giovedì, 23 dicembre, il piano di rimozione dei dehors abusivi presenti in città. Il primo intervento si è svolto questa mattina con lo smontaggio di una struttura in via del Taglio a opera di una ditta incaricata dal Comune. La struttura verrà ora custodita per sessanta giorni in un. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

