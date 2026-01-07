Viene ucciso a 43 anni e poi abbandonato in strada fermato un uomo | L' ha scaricato dal suo furgone

Un uomo di 53 anni di origini tunisine è stato fermato in relazione alla morte di Hassan Matrid, un egiziano di 43 anni trovato senza vita in strada il 5 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe scaricato la vittima dal suo furgone, portando avanti le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 53 anni, di origini tunisine è stato fermato perché ritenuto il responsabile della morte di Hassan Matrid, l'egiziano di 43 anni trovato cadavere la mattina del 5 gennaio. Il corpo era ai margini della strada provinciale che porta a Taleggio (Bergamo).Il fermoI militari sono arrivati a. 🔗 Leggi su Today.it

