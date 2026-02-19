Funerale D' Agostino centinaia di persone per l' ultimo saluto al Mogol di Napoli

Il funerale di D'Agostino, conosciuto come il Mogol di Napoli, ha attirato centinaia di persone. La sua morte ha colpito molti, soprattutto chi ha seguito le sue collaborazioni con artisti come D'Alessio, Finizio e Da Vinci. Sono state ricordate le sue canzoni che hanno segnato la musica partenopea e nazionale. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, con amici e fan che hanno portato fiori e foto. La salma è stata accompagnata fino all’uscita del cimitero, tra i sorrisi e le lacrime di chi lo ha amato.

Artisti, istituzioni e persone comuni hanno partecipato all'esequie del paroliere che ha scritto successi per D'Alessio, Finizio, Merola, D'Angelo e tanti altri Le partecipazioni a Sanremo, le sigle di programmi famosi, il lancio di artisti come D'Alessio, Finizio, Da Vinci. Gli oltre quarant'anni nella musica di Vincenzo D'Agostino non si scordano e lo dimostrano le centinaia di persone che hanno voluto tributargli l'ultimo saluto dentro e fuori la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo di piazza Ottocalli, a Napoli. D'Agostino se n'è andato all'età di 65 anni, dopo una lunga malattia.