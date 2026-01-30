Funerale di Davide Borgione | ultimo saluto al 19enne morto in un incidente a Torino

Oggi a Torino si tiene il funerale di Davide Borgione, il 19enne morto in un incidente. Le persone si sono radunate al tempio crematorio Socrem di corso Novara per dare l’ultimo saluto a Davide. La cerimonia si svolge nel rispetto della famiglia e degli amici, che lo ricordano con affetto.

L’ultimo saluto a Davide Borgione è in programma oggi, 30 gennaio, al tempio crematorio Socrem di Torino, in corso Novara. La cerimonia inizierà alle 15:40, dopo la partenza del feretro alle 15:10 dall’ospedale Cto. Borgione aveva 19 anni, abitava in città, era appassionato di calcio e musica rap e studiava economia. La notte del 24 gennaio 2026 è stato trovato agonizzante in strada, all’incrocio tra via Nizza e corso Marconi. I soccorsi dei sanitari del 118 di Azienda Zero non sono bastati. “Borgio”, come lo chiamavano gli amici, non ce l’ha fatta. Il fascicolo d’inchiesta della procura di Torino sulla morte del ragazzo ipotizza tre reati: omicidio stradale, omissione di soccorso e furto.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Davide Borgione, un giovane di 19 anni, è stato trovato privo di sensi nelle prime ore del mattino a Torino.

