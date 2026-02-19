Napoli i funerali di Vincenzo D' Agostino | il Mogol dei neomelodici

Vincenzo D'Agostino, noto come il «Mogol» dei neomelodici, è morto improvvisamente, causando grande dolore tra musicisti e fan napoletani. I funerali si sono svolti oggi nel quartiere di Napoli, attirando numerosi amici e colleghi, che hanno portato fiori e cantato le sue canzoni più celebri. La perdita di D'Agostino colpisce profondamente il mondo della musica locale, che ricorda il suo contributo come paroliere di Gigi D'Alessio e di altri artisti. La cerimonia si è conclusa tra lacrime e ricordi condivisi.

Lacrime e sconforto per i funerali di Vincenzo D'Agostino, il paroliere di Gigi D'Alessio, in primis, ma di moltissimi artisti napoletani. L'autore di diverse canzoni partenopee è morto due giorni fa, all'età di 64 anni, in seguito ad una malattia. All'ultimo saluto presenti diversi artisti: da Franco Ricciardi ad Andrea Sannino, passando per Gigi Finizio e Gianni Fiorellino. Quest'ultimo, in particolare, ha anche un legame di parentela con D'Agostino, essendo sposato con la figlia Melania. Morto Vincenzo D’Agostino, storico paroliere: i post di cordoglio sui social All'esterno della chiesa molte persone si sono riunite per ricordare il «Mogol» dei neomelodici, con gli altoparlante che diffonde la messa anche al di fuori della chiesa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, i funerali di Vincenzo D'Agostino: il «Mogol» dei neomelodici Leggi anche: Morto Vincenzo D’Agostino, il "Mogol dei neomelodici". Aveva 64 anni Leggi anche: Funerali della cantante Rosy Viola, l’omaggio dei neomelodici in chiesa: piazza Dante affollatissima Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio ad Alfonso Ghezzi, stimato dirigente del Comune di Napoli; Napoli, le condizioni del Teatro Sannazaro il giorno dopo l'incendio; Scontri, fughe, una tettoia che cede: Sergio, un bravo ragazzo morto allo stadio senza un perché; Addio ad Alfonso Ghezzi, stimato dirigente del Comune di Napoli. Addio ad Alfonso Ghezzi, stimato dirigente del Comune di NapoliSi è spento Alfonso Ghezzi, stimato dirigente del Comune di Napoli. I funerali si terranno oggi alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Gennaro al Vomero via Bernini 55. Sono tanti i messaggi in queste ... napolitoday.it Addio a Luigi Palmieri, bandiera del calcio dilettantisticoSi è spento a 91 anni Luigi Palmieri, bandiera del calcio dilettantistico a Napoli. Negli anni '70 era stato tra gli artefici della nascita ... msn.com Aveva accusato un malore a scuola la 14enne di #Napoli Eva Bruno, deceduta a fine gennaio per arresto cardiaco. Questa mattina si terranno i funerali presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Calata Capodichino. Lutto nella sua scuola, l’IPSEOA Du facebook Belèn a Napoli con Santiago per i funerali di Enrico De Martino, le lacrime di Stefano: “È stato il miglior papà” x.com