Un giovane ha provocato il caos fuggendo via dopo un controllo di polizia. Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo per un controllo di routine, lui non si è fermato e ha accelerato, mettendo in pericolo gli agenti stessi. Durante la fuga, ha urtato due poliziotti, ferendoli leggermente. La sua auto è stata poi rintracciata poco dopo, ma lui era sparito. La vicenda si è conclusa con la sua cattura e alcuni accertamenti ancora in corso. La polizia continua le indagini sul caso.

Quando la polizia gli aveva intimato l’alt per un controllo di routine quel ragazzo sprovvisto di patente, invece di fermarsi, aveva spinto il piede sull’acceleratore e si era dato alla fuga alla guida della sua auto. Ne era nato un rocambolesco inseguimento, in cui erano rimasti feriti due agenti della squadra volante e il conducente del mezzo in fuga, un 23enne di Porto San Giorgio. Per questo motivo il giovane, a conclusione delle indagini, è stato rinviato e a giudizio per guida senza patente e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto era iniziato poco dopo la mezzanotte quando una pattuglia della polizia, in servizio a Porto Sant’Elpidio, aveva cercato di fermare una vettura in transito, ma il conducente, era scappato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fugge all’alt e ferisce due agenti

