Fuga in autostrada verso Roma ma non poteva lasciare Orte

L'uomo è stato intercettato e arrestato dai carabinieri, poi il giudice lo ha rimesso in libertà: era sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno Lascia Orte senza autorizzazione e viene arrestato. L'uomo, 43 anni, era infatti sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ma, violando la prescrizione, ha lasciato il territorio del comune della Tuscia dirigendosi verso la Capitale. L'episodio risale al 3 febbraio, quando, durante un servizio di controllo, i carabinieri hanno notato il 43enne nei pressi del casello autostradale di Orte. Era a bordo di un'auto che si è immessa sull'A1 in direzione di Roma.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

