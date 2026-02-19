Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orari 19 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi, a causa di una forte nevicata a Livigno, le competizioni di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 subiscono un cambiamento. La neve ha reso impossibile svolgere le finali, quindi si concentrano solo le qualificazioni dell’halfpipe, senza partecipazione italiana. La giornata si svolge con orari precisi e sarà possibile seguire gli eventi in diretta sia in TV che in streaming. Gli appassionati aspettano di scoprire chi riuscirà a superare le qualificazioni e avanzare alla fase successiva.

Oggi giovedì 19 febbraio non si assegneranno medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno il programma è stato stravolto dalla fitta nevicata di un paio di giorni fa e dunque ci sarà spazio soltanto per le qualificazioni dell'halfpipe (maschile e femminile), a cui non prenderanno parte gli atleti italiani. Per ammirare altri azzurri nello sci freestyle in questa rassegna a cinque cerchi, dopo lo splendido bronzo conquistato da Flora Tabanelli nel Big Air ormai tre giorni fa, bisognerà aspettare lo skicross con Simone Deromedis e Jole Galli: è l'ultima disciplina a essere protagonista in Valtellina e aprirà i propri battenti nella giornata di domani.