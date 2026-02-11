Oggi a Livigno si svolge la finale delle moguls femminili di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Jakara Anthony, australiana, ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualifiche e si prepara a scendere in pista. La gara inizia nel pomeriggio, con gli italiani in corsa per conquistare una medaglia. La competizione si può seguire in diretta tv e streaming.

Oggi mercoledì 11 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale delle moguls femminili, dove l’australiana Jakara Anthony si presenterà con il miglior punteggio del turno di qualificazione. In precedenza si svolgeranno le qualificazioni 2: Manuela Passaretta riuscirà a essere della partita dopo aver saltato il primo turno a causa di un infortunio? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (mercoledì 11 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 11 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si tiene una giornata importante per lo snowboard.

Oggi, mercoledì 11 febbraio, si corre l’ottava giornata delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina.

