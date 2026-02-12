Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orari 12 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi a Livigno si sfidano gli italiani nello sci freestyle. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si assegnano nuove medaglie nel settore delle moguls maschili. La finale, prevista nel pomeriggio, mette sotto i riflettori Mikael Kingsbury e Ikuma Horishima, pronti a contendersi il podio in una gara molto attesa.

Oggi giovedì 12 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale delle moguls maschili, dove si preannuncia un duello serrato tra il canadese Mikael Kingsbury e il giapponese Ikuma Horishima. Purtroppo non ci saranno italiani in gara: si attende il Big Air per sognare con i fratelli Flora e Miro Tabanelli, prima del weekend conclusivo con lo skicross di Simone Deromedis e Jole Galli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (giovedì 12 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi a Livigno si svolge la finale delle moguls femminili di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi la gara di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entra nel vivo.

