Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orari 12 febbraio tv streaming italiani in gara
Oggi a Livigno si sfidano gli italiani nello sci freestyle. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si assegnano nuove medaglie nel settore delle moguls maschili. La finale, prevista nel pomeriggio, mette sotto i riflettori Mikael Kingsbury e Ikuma Horishima, pronti a contendersi il podio in una gara molto attesa.
Oggi giovedì 12 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale delle moguls maschili, dove si preannuncia un duello serrato tra il canadese Mikael Kingsbury e il giapponese Ikuma Horishima. Purtroppo non ci saranno italiani in gara: si attende il Big Air per sognare con i fratelli Flora e Miro Tabanelli, prima del weekend conclusivo con lo skicross di Simone Deromedis e Jole Galli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (giovedì 12 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 11 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Oggi a Livigno si svolge la finale delle moguls femminili di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Oggi la gara di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entra nel vivo.
Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi giovedì 12 febbraio va in scena la nona giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre ...
Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi giovedì 12 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tvL'Italia punta ad altre medaglie: nel superG è il giorno di Goggia e Brignone. Poi tocca a Lollobrigida e Fontana nello short track ...
A 18 anni ha sfilato per Louis Vuitton, oggi conquista l'argento nel freestyle alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.
Poteva mancare sul Palco di Piazza San Marco un’esibizione “Freestyle Basketball” Lasciatevi ipnotizzare oggi da FUME #CarnevaleVenezia2026 x.com
