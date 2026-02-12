Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orari 12 febbraio tv streaming italiani in gara

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Livigno si sfidano gli italiani nello sci freestyle. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si assegnano nuove medaglie nel settore delle moguls maschili. La finale, prevista nel pomeriggio, mette sotto i riflettori Mikael Kingsbury e Ikuma Horishima, pronti a contendersi il podio in una gara molto attesa.

Oggi giovedì 12 febbraio si assegnano nuove medaglie nello  sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale delle moguls maschili, dove si preannuncia un duello serrato tra il canadese Mikael Kingsbury e il giapponese Ikuma Horishima. Purtroppo non ci saranno italiani in gara: si attende il Big Air per sognare con i fratelli Flora e Miro Tabanelli, prima del weekend conclusivo con lo skicross di Simone Deromedis e Jole Galli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (giovedì 12 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

freestyle oggi olimpiadi 2026 orari 12 febbraio tv streaming italiani in gara

© Oasport.it - Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 11 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi a Livigno si svolge la finale delle moguls femminili di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi la gara di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entra nel vivo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 10 febbraio, tv, streaming, italiani in gara; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Livigno ospita snowboard e sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Intervista con Luca Moretti, presidente di Livigno Next; Olimpiadi, chi è Eileen Gu: la sciatrice freestyle cinese nata in Usa.

Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi giovedì 12 febbraio va in scena la nona giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre ... oasport.it

freestyle oggi olimpiadi 2026Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi giovedì 12 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tvL'Italia punta ad altre medaglie: nel superG è il giorno di Goggia e Brignone. Poi tocca a Lollobrigida e Fontana nello short track ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.