Fratelli d’Italia | storia di un canto diventato simbolo

Il 5 settembre 1827, a Genova, nasce Goffredo Mameli, autore di un celebre canto risorgimentale. La sua canzone, scritta per ispirare il cuore degli italiani, divenne un simbolo di unità e lotta durante il Risorgimento. Mameli, giovane poeta e patriota, compose il brano in un momento di fermento politico e sociale. La sua poesia fu cantata nelle piazze e nelle manifestazioni, rafforzando il senso di identità nazionale. Quel canto ancora oggi rappresenta un richiamo alla passione per la patria.

05091827. Nasce a Genova Goffredo Mameli. A lui si deve la stesura di un canto risorgimentale che alimentò lo spirito patriottico degli Italiani, guidandoli verso l’ Unità d’Italia. La nostra penisola, infatti, era ancora frammentata: il Regno di Sardegna con il re Vittorio Emanuele II, lo Stato Pontificio retto dal Papa, il Regno delle Due Sicilie nelle mani dei Borboni e il Lombardo-Veneto sottomesso all’Austria. Mameli è solo uno studente, ma nel 1847 scrive l’ Inno degli Italiani. Giosué Carducci è il primo a individuare nel testo gli stessi ideali della Rivoluzione Francese: libertà, fraternità, uguaglianza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

