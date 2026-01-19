Nel 2001, Donnie Darko esordì con scarso successo commerciale, ma nel tempo si è affermato come un film culto. La sua narrazione complessa e atmosfere inquietanti hanno conquistato una vasta audience, rendendolo un simbolo di una generazione. Oggi, a 25 anni dalla sua uscita, il film di Richard Kelly rappresenta un esempio di come un’opera possa maturare nel tempo, acquisendo un significato più profondo e duraturo.

Uscito nel 2001 tra mille difficoltà, Donnie Darko fu inizialmente un fallimento commerciale. Eppure, grazie al passaparola e a una ricezione lenta ma costante, il film di Richard Kelly è diventato uno dei cult più influenti degli ultimi decenni. A 25 anni dall’uscita, la sua eredità continua a dialogare con l’attualità e con un immaginario ancora sorprendentemente contemporaneo. Un’uscita sbagliata e un flop annunciato. Quando Donnie Darko arrivò nelle sale, tutto sembrava giocare contro di lui. Il film ebbe una distribuzione limitata e una promozione debole, ma soprattutto uscì poche settimane dopo l’11 settembre 2001, in un clima emotivo che rendeva difficile accettare un racconto attraversato da presagi apocalittici, incidenti aerei e senso di fine imminente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Donnie Darko, la storia di un flop diventato cult: compie 25 anni il film simbolo di una generazione

