Quando il panettone è diventato popolare la storia e le curiosità del dolce lombardo oggi simbolo nazionale

Un profumo che racconta una storia tutta italiana. Il panettone non è solo un dolce. È una di quelle tradizioni che appena entrano in casa cambiano l'aria: lo senti arrivare dal profumo di burro, dal rumore della carta che si apre, dalla leggerezza che lo fa sembrare quasi vivo. Eppure, dietro questo gigante soffice, c'è una storia che parte da Milano, in un'epoca in cui i dolci non erano per tutti e un impasto ben riuscito poteva diventare quasi una leggenda. Le origini: tra mito e verità. Sul panettone si raccontano due storie, entrambe affascinanti. La prima parla di un garzone di nome Toni, che per salvare il banchetto del suo signore inventò un impasto ricco di burro, uvetta e canditi: il "pan de Toni".

