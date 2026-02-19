Francia palazzo Chigi | stupore per parole Macron da Meloni cordoglio

A Palazzo Chigi, le parole di Emmanuel Macron hanno suscitato sorpresa tra i funzionari italiani. Il presidente francese aveva commentato la questione migratoria, suscitando reazioni impreviste. La tensione si è acuita quando Macron ha criticato le politiche italiane senza consultarsi. La reazione italiana è stata immediata, con una nota ufficiale di cordoglio da parte di Giorgia Meloni. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e ha acceso il dibattito sulle relazioni tra i due paesi. La discussione continua nel silenzio delle diplomazie.

Roma, 19 feb. (askanews) – "A Palazzo Chigi sono state accolte con stupore le dichiarazioni del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua costernazione per la drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque e ha condannato il clima di odio ideologico che sta attraversando diverse nazioni europee. Dichiarazioni che rappresentano un segno di vicinanza al popolo francese colpito da questa terribile vicenda e che non entrano in alcun modo negli affari interni della Francia". E' quanto fanno sapere fonti di palazzo Chigi.