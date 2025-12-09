Crolla tutto Terrore in Italia in uno dei luoghi più belli | frana improvvisa danni enormi

Attimi di paura a Torre Sant’Andrea, marina di Melendugno, dove nelle ultime ore si è staccato un consistente pezzo della falesia che circonda la caratteristica spiaggetta dei pescatori. Il crollo ha riacceso l’attenzione su una criticità nota da tempo. Nella zona erano già presenti cartelli che segnalavano la pericolosità geomorfologica del tratto costiero, un’area in cui negli ultimi anni si sono registrati fenomeni di erosione sempre più importanti e frequenti. Secondo il sindaco Maurizio Cisternino, la situazione richiede interventi strutturali complessi: «Da soli i Comuni non hanno i mezzi tecnici ed economici per intervenire nelle opere di consolidamento», ha spiegato, sottolineando la necessità di studi approfonditi e di un team di esperti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

