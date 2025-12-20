Reti idriche in arrivo 24 milioni per l’Agrigentino | finanziati 12 Comuni per digitalizzazione e riduzione delle perdite

Quasi 24 milioni di euro per rendere più moderne, efficienti e monitorabili le reti idriche in una parte importante della provincia di Agrigento. Dopo la firma del Disciplinare tecnico tra il presidente dell’Ati di Agrigento e il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Reti idriche, in arrivo 24 milioni per l’Agrigentino: finanziati 12 Comuni per digitalizzazione e riduzione delle perdite Leggi anche: Consac, digitalizzazione e e riduzione delle perdite idriche: via al piano da 275 milioni (oltre 50 già finanziati) Leggi anche: Reti idriche, dalla Regione 30 milioni di euro per 7 comuni del casertano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Arriva lo Sportello Online: tutte le tue utenze idriche a portata di clic!; Arrivano i fondi per migliorare le reti idriche; Sestu, lavori urgenti di Abbanoa: martedì niente acqua sino alle 17,30, sarà emergenza; Fondi contro lo spopolamento in Calabria, 37 milioni ai Comuni: via alle convenzioni per le infrastrutture rurali ·. Reti idriche colabrodo e nuovi contatori: in arrivo quasi 24 milioni di euro - Sottoscritto il finanziamento per il "Progetto Conoscenza": interventi previsti in 12 Comuni per ridurre le perdite e ottimizzare il servizio ... grandangoloagrigento.it

Veneto, 465 milioni di lavori in 4 anni: 330 comuni verso reti idriche più smart - Viveracqua, sesta emissione da 200 milioni: BEI sottoscrive con garanzia SACE. nordest24.it

Benevento, reti idriche e fognarie vecchie: «Interventi urgenti per la sicurezza» - Lo stato complessivo delle infrastrutture, infatti, non è rassicurante, sia per i danni causati dalle ... ilmattino.it

BUSACHI: COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA IN VICO I° BRIGATA SASSARI Intervento in programma per lunedì 22 dicembre 2025 dalle 8 alle 13 Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comu - facebook.com facebook

Servizi a Rete: La modellazione idraulica per la gestione intelligente delle reti idriche ift.tt/EVueBit #evento #takethedate x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.