Forza Italia annuncia la corsa alle elezioni comunali, puntando su un candidato sindaco di spessore politico. La decisione arriva dopo settimane di riflessioni interne, e il nome sarà svelato presto. Il nuovo candidato si contrapporrà a Marco Panieri, che cerca di ottenere un secondo mandato con il sostegno del centrosinistra. La scelta mira a rafforzare la presenza del partito in città e a offrire un’alternativa concreta alla guida attuale. La campagna elettorale entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

Un candidato sindaco "di espressione politica", il cui nome verrà annunciato "a breve", da contrapporre al primo cittadino uscente, Marco Panieri, che aspira a un secondo mandato con il centrosinistra. È l’identikit tracciato dai vertici locali di Forza Italia, che ieri hanno incontrato i giornalisti sotto l’Orologio per lanciare la corsa del partito alle amministrative di primavera e mettere almeno un punto fermo: niente civici in lizza per la fascia tricolore nella coalizione di centrodestra. Una sfida particolarmente impegnativa quella con le urne per Forza Italia, sostenuta oggi in città da una cinquantina di iscritti, che a differenza di Fratelli d’Italia e Lega uscì dalla tornata elettorale del 2020 senza rappresentati in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia lancia la corsa al voto : "Il candidato sindaco sarà politico"

