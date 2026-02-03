La Lega lancia Stanasel Crippa parla alla coalizione | È lui il nostro candidato per la corsa a sindaco

La Lega annuncia ufficialmente Stanasel come candidato sindaco per le prossime amministrative a Prato. Andrea Crippa, deputato e fedele di Salvini, ha parlato alla coalizione, chiedendo di accelerare i tempi per arrivare preparati al voto. La decisione sembra ormai definitiva, e il centrodestra si prepara a correre compatto.

Il commissario toscano della Lega, il deputato Andrea Crippa, fedelissimo di Salvini, chiede al centrodestra pratese di stringere i tempi verso il voto comunale. Oggi sarà in città e lancerà la candidatura di Claudiu Stanasel come candidato sindaco della coalizione. "E’ giovane ma già esperto - dice il deputato - un simbolo evidente dell’integrazione migliore, quella del rispetto delle leggi e della voglia di lavorare onestamente. È il nome che mettiamo sul tavolo della coalizione che deve rompere gli indugi: non si può arrivare a due mesi dal voto senza il nome del candidato sindaco e senza un programma condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

