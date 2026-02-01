Sfida a Jamil Elli Forza Italia commenta le parole di Marcello FdI | Sì al civismo ma serve un candidato politico

Rimini si prepara a una nuova sfida politica. Dopo le parole di Nicola Marcello di Fratelli d’Italia, che ha parlato di civismo ma ha ribadito che serve un candidato politico, arriva il commento di Forza Italia. Il segretario cittadino Raimondo Elli insiste sulla necessità di concretezza e unità nel centrodestra. La partita si fa più accesa, e ora il dibattito si sposta sulla scelta del candidato giusto per le prossime amministrative.

"A Rimini abbiamo eccellenti rapporti, non da ora, con queste realtà e con il mondo economico che si ispira alla nostra concezione dell'economia sociale di mercato", rivendica Elli Elli non nasconde la soddisfazione per i punti di contatto emersi con l'alleato: "Abbiamo letto con attenzione e viva soddisfazione l'intervista al consigliere Nicola Marcello - esordisce il segretario -. Abbiamo colto numerosi punti di condivisione con le posizioni che esprimiamo, sia a livello nazionale che locale, in particolare in merito all'attenzione da riservare ai rapporti con le forze politiche che si muovono al centro, le realtà del civismo e dell'associazionismo".

