Forza Italia Attilio Pierro nominato vice segretario provinciale di Salerno

Attilio Pierro, deputato cilentano, è stato nominato vice segretario provinciale di Forza Italia a Salerno. La nomina arriva in un momento di passaggio per il partito, con Pierro che si occuperà di coordinare le attività legate agli enti locali nella provincia. La sua nomina rafforza la presenza di Forza Italia sul territorio e segna un passo importante per la squadra salernitana.

Il deputato cilentano Attilio Pierro è stato nominato vicesegretario provinciale di Forza Italia Salerno con delega agli enti locali. "Rappresenta per me - scrive Pierro in una nota - un grande onore e una responsabilità che intendo svolgere con impegno e spirito di servizio. Ringrazio il Segretario regionale Fulvio Martusciello per la fiducia e per questo importante incarico: metto sin da subito a disposizione del partito, dei nostri amministratori e di tutti i cittadini la mia esperienza e le mie competenze, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia sul territorio e contribuire alla crescita di una proposta politica seria, moderata e vicina alle esigenze della comunità salernitana.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Attilio Pierro, deputato cilentano eletto nel 2022 con la Lega e successivamente transitato nel Gruppo Misto, ha annunciato ufficialmente il suo ingresso in Forza Italia.

Forza Italia continua a consolidarsi nella provincia di Salerno, con l’adesione di nuovi rappresentanti.

