Forza Italia | Gaetano Varricchio nominato coordinatore della Valle del Sabato

Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario provinciale di Forza Italia, on. Francesco Maria Rubano, ha nominato Gaetano Varricchio, Assessore Comunale di San Leucio del Sannio, coordinatore della Valle del Sabato, area che comprende i comuni di Ceppaloni, San Leucio del Sannio, Arpaise e Apollosa. La nomina rientra nel percorso di rafforzamento e radicamento territoriale del partito, con l’obiettivo di consolidare la presenza di Forza Italia nelle aree interne e valorizzare competenze amministrative ed esperienze politiche già attive sul territorio. Dichiara l’on. Francesco Maria Rubano: “ La scelta di Gaetano Varricchio nasce dalla stima per il lavoro che sta portando avanti come amministratore locale e dalla sua profonda conoscenza del territorio della Valle del Sabato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

