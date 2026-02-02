Forza Italia | Gaetano Varricchio nominato coordinatore della Valle del Sabato

Il segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha scelto Gaetano Varricchio come nuovo coordinatore della Valle del Sabato. Varricchio, Assessore a San Leucio del Sannio, si occuperà di gestire le attività del partito nei comuni di Ceppaloni, Arpaise, Apollosa e San Leucio. La nomina arriva in un momento in cui il partito punta a rafforzare la presenza nella zona e a coinvolgere di più i cittadini locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario provinciale di Forza Italia, on. Francesco Maria Rubano, ha nominato Gaetano Varricchio, Assessore Comunale di San Leucio del Sannio, coordinatore della Valle del Sabato, area che comprende i comuni di Ceppaloni, San Leucio del Sannio, Arpaise e Apollosa. La nomina rientra nel percorso di rafforzamento e radicamento territoriale del partito, con l'obiettivo di consolidare la presenza di Forza Italia nelle aree interne e valorizzare competenze amministrative ed esperienze politiche già attive sul territorio. Dichiara l'on. Francesco Maria Rubano: " La scelta di Gaetano Varricchio nasce dalla stima per il lavoro che sta portando avanti come amministratore locale e dalla sua profonda conoscenza del territorio della Valle del Sabato.

