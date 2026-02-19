Forti nevicate e pericolo valanghe | In Lombardia allerta massima Non fate imprudenze attenti a scelta itinerari
A causa delle forti nevicate e del rischio valanghe, la Lombardia ha dichiarato l’allerta massima. Le abbondanti precipitazioni hanno riempito i pendii, rendendo le montagne molto pericolose. Le autorità raccomandano di evitare escursioni imprudenti e di scegliere attentamente gli itinerari. Le squadre di soccorso sono in allerta per intervenire in caso di incidenti. Le previsioni indicano che il pericolo rimarrà elevato anche nei prossimi giorni, mentre le temperature in salita aumentano il rischio di slavine.
Sondrio, 19 febbraio 2026 – Massima allerta valanghe da oggi (giovedì 19 febbraio) ai prossimi giorni in quota con il ritorno del bel tempo e soprattutto con l'aumento delle temperature. Dopo gli incidenti (anche mortali) che hanno funestato i giorni scorsi i soccorritori lombardi rivolgono un appello all’attenzione e alla prudenza a tutti i frequentatori della montagna. Madesimo valanga - foto (ANSAANP) L’appello dei soccorritori: “Massima prudenza”. “Il pericolo di valanghe, a seguito delle intense nevicate, è di grado 4 (forte) o 3 (marcato) su buona parte del territorio montano lombardo - ha sottolineato il Servizio regionale lombardo del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
