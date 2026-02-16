Piemonte maltempo severo | allerta valanghe in montagna e venti forti in pianura disagi e prudenza massima

Una forte perturbazione ha investito il Piemonte, causando valanghe nelle zone montane e raffiche di vento intense in pianura. Le nevicate abbondanti nelle valli interne hanno portato alla chiusura di alcune strade e scuole nella zona di Sestriere, mentre i venti hanno raggiunto i 100 kmh a Torino. Le autorità hanno emesso un’allerta massima, invitando alla massima attenzione per evitare incidenti.

Piemonte sotto la neve e il vento: allerta meteo e rischio valanghe, massima prudenza in montagna. Torino e gran parte del Piemonte sono state colpite da una forte perturbazione che ha portato raffiche di vento nella pianura e nevicate abbondanti nelle valli interne. L'allerta meteo, in vigore da lunedì 16 febbraio 2026, richiede massima prudenza, soprattutto nelle zone montane dove il rischio valanghe è elevato. La perturbazione e i suoi effetti sulla pianura. L'inizio di settimana si è rivelato particolarmente complicato per il territorio torinese e del Verbano-Cusio-Ossola. Una intensa perturbazione nord-occidentale ha raggiunto le Alpi, portando con sé un clima instabile e condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose.

Vibo Valentia si prepara a affrontare una giornata di maltempo.

Agrigento si appresta a vivere giorni di pioggia e vento forte.

