Pioggia vento forte e pericolo valanghe | scatta l' allerta gialla

La perturbazione portata dalla forte pioggia e dal vento intenso ha causato l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni abbondanti e le raffiche di vento superiore ai 70 kmh aumentano il rischio di valanghe e frane nelle zone montuose. La Protezione Civile ha emesso l’avviso in tutta la regione, invitando alla massima prudenza. Le autorità monitorano attentamente la situazione, soprattutto nelle aree soggette a slavine. La protezione civile invita i cittadini a seguire le indicazioni ufficiali e a evitare spostamenti non necessari.

Dalle 22 di mercoledì 18 fino alle 12 di venerdì 20 febbraio previste Precipitazioni intense sulla zona montana e in pianura. Quota neve anche a partire da 400 metri nelle valli più interne Nuova ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia. La protezione civile ha diramato l'allerta gialla su tutta la regione dalle 22 di mercoledì 18 febbraio fino alle 12 di venerdì 20 febbraio. Giovedì un fronte atlantico arriverà sull'Italia, determinando sulla regione l'afflusso di correnti umide da sud in quota e di Scirocco al suolo, nonché la formazione di una depressione sul Triveneto. Nel corso della giornata di giovedì 19 febbraio sono previste delle precipitazioni intense sulla zona montana e sulla Pedemontana, abbondanti su bassa pianura e costa.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

