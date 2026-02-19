Formula 1 | Mercedes sotto la lente FIA dubbi sulla temperatura nei test motore e possibili vantaggi illegali

La FIA ha avviato un’indagine sulla Mercedes dopo aver rilevato possibili irregolarità nelle misurazioni della temperatura durante i test motore a Brixworth. La Federazione sospetta che la squadra abbia manipolato i dati per ottenere vantaggi illegali, sollevando dubbi sulla legittimità delle procedure adottate. Durante le verifiche, gli ispettori hanno esaminato attentamente le apparecchiature utilizzate e hanno riscontrato discrepanze nelle letture di temperatura. La Mercedes rischia sanzioni se le accuse verranno confermate, mentre i team osservano con attenzione gli sviluppi.

Mercedes sotto esame: la FIA e il nodo della temperatura nei controlli sul motore di Formula 1. La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha sottoposto il motore Mercedes a verifiche approfondite presso la sede di Brixworth, in Inghilterra, sollevando dubbi sulla metodologia utilizzata per valutare la conformità alle regole della Formula 1. I test, inizialmente giudicati regolari, sono ora al centro di un dibattito tecnico sulla temperatura impiegata durante le misurazioni, che potrebbe non riflettere le condizioni estreme affrontate in gara. La vicenda riapre la discussione sulla continua ricerca di performance al limite e sulla necessità di protocolli di controllo sempre più precisi.