Motore Mercedes sotto esame | la FIA verifica la conformità in F1

La FIA sta controllando da vicino il motore Mercedes dopo che il team ha segnalato un possibile problema di conformità. Durante le verifiche, gli ispettori hanno analizzato il rapporto di compressione 16:1, scoprendo che ci sono alcune differenze rispetto ai parametri consentiti. Nel paddock, gli addetti ai lavori seguono con attenzione ogni passo delle ispezioni, che potrebbero influenzare la gara di Mercedes.

Nel paddock la questione tecnica legata al motore Mercedes resta al centro delle attenzioni: un controllo a caldo del rapporto di compressione 16:1 ha indicato la conformità alle tolleranze. L'esito, se confermato, potrebbe influire sull'assetto competitivo e sulle scelte regolamentari per la stagione 2026, soprattutto per i team clienti che affidano la power unit tedesca. Le valutazioni restano guidate dai dati ufficiali e dalle procedure della FIA, senza attribuzioni di colpe o interpretazioni affrettate. La procedura è stata condotta sotto la supervisione dei commissari tecnici della FIA presso la sede di Mercedes AMG High Performance Powertrains a Brixworth, dove si progettano e realizzano le power unit che equipaggiano diverse squadre.