Luci musica e un messaggio condiviso | ritorna la fiaccolata in occasione della Giornata mondiale della Pace

Il 1° gennaio si rinnova l’appuntamento con la Giornata mondiale della Pace, un’occasione per riflettere sull’importanza del dialogo e della convivenza. In questa giornata, luci, musica e messaggi condivisi richiamano l’attenzione sulla necessità di promuovere la pace a livello globale, in un momento in cui i conflitti continuano a coinvolgere molte comunità. Un momento di ascolto e speranza per un futuro più pacifico.

