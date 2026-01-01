Luci musica e un messaggio condiviso | ritorna la fiaccolata in occasione della Giornata mondiale della Pace
Il 1° gennaio si rinnova l’appuntamento con la Giornata mondiale della Pace, un’occasione per riflettere sull’importanza del dialogo e della convivenza. In questa giornata, luci, musica e messaggi condivisi richiamano l’attenzione sulla necessità di promuovere la pace a livello globale, in un momento in cui i conflitti continuano a coinvolgere molte comunità. Un momento di ascolto e speranza per un futuro più pacifico.
L'1 gennaio si celebra la Giornata mondiale della Pace, un appuntamento che, alla luce dei numerosi conflitti in corso nel mondo, interpella con forza le coscienze di istituzioni e cittadini. "In un tempo segnato da guerre, violenze.
