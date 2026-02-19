Forlì Van Sant e un sequestro mediatico | i primi 10 con la pagina del giornale entrano gratis

Gus Van Sant ha attirato l’attenzione a Forlì con un sequestro mediatico, offrendo accesso gratuito ai primi dieci spettatori che arrivano con la copia del giornale locale. La promozione ha generato molta curiosità tra il pubblico, spingendo molti a partecipare. La serata prevede la proiezione del suo nuovo film, “Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire”, in un cinema all’aperto nel centro storico. La fila si forma già prima dell’apertura, mentre gli appassionati attendono di vedere il regista e il suo ultimo lavoro.

Forlì in Prima Fila con il Cinema di Gus Van Sant: Biglietti Gratuiti per i Primi Dieci Spettatori. Forlì si prepara a una serata cinematografica intensa con la proiezione di "Il filo del ricatto – Dead Man's Wire", l'ultimo film di Gus Van Sant. I primi dieci spettatori che consegneranno la pagina originale del giornale alla cassa del cinema Saffi, a partire dalle 20:30 di oggi, 19 febbraio 2026, potranno assistere gratuitamente al film, un'opera che rievoca un episodio di cronaca nera americana del 1977. Un Caso Mediatico che Scosse l'America. Il film di Van Sant ricostruisce un evento che catturò l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica statunitense: il sequestro di Richard Hall, figlio dell'influente M. Esce nei cinema italiani "Il filo del ricatto": la folle storia vera del sequestro che anticipò l'era dei social media. Dalla maschera di Pennywise al volto umano di Anthony Kiritsis: la metamorfosi di Skarsgård nel nuovo film di Van Sant con Al Pacino. Dal 19 febbraio arriva in Italia "Il filo del ricatto – Dead Man's Wire". Un ritorno che riporta Gus Van Sant al centro della sua ossessione: l'America invisibile.