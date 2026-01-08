La Gemini Mestre chiama a raccolta i tifosi | sabato biglietto a 10 euro e gli U20 entrano gratis

La Gemini Mestre invita i tifosi a sostenere la squadra sabato 10 gennaio alle ore 20. Per questa occasione, i biglietti sono disponibili a 10 euro, mentre gli Under 20 entreranno gratuitamente. L’obiettivo è rafforzare il supporto all’interno del pubblico e creare un’atmosfera più vivace al palazzetto. Un’opportunità per vivere una partita di serie A2 in compagnia e con un prezzo speciale.

La Gemini Mestre vuole provare ad aumentare il suo pubblico interno - che in questa prima metà di campionato di serie A2 è intorno alle 1500 persone a gara - e lo fa con una super promozione in vista della gara di sabato 10 gennaio (ore 20.00) contro Unieuro Forlì. La Gemini Mestre chiama a raccolta i tifosi: sabato biglietto a 10 euro e gli U20 entrano gratis - Per la sfida al Taliercio contro Forlì super promozione, e miniabbonamento che include anche la partita interna del 15 gennaio contro Bergamo.

