Forbidden fruit 3 replica puntata del 19 febbraio in streaming | Video Mediaset
Il 19 febbraio, la soap turca Forbidden Fruit 3 ha riscosso attenzione online a causa di un sospetto di Yildiz. La protagonista pensa che Sahika e Yigit nascondano qualcosa a Erim e decide di parlarne con Caner ed Ender. I tre mettono a punto un piano per scoprire cosa succede realmente. La puntata di oggi si concentra su questo tentativo di svelare i misteri dietro le azioni dei personaggi. La scena si svolge tra incontri segreti e conversazioni tese nel quartiere.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 19 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz sospetta che Sahika e Yigit somministrino qualcosa di nascosto a Erim e ne parla con Caner ed Ender; insieme elaborano un piano per scoprire la verità. Caner, intanto, si scusa con Kaya per avergli nascosto che Ender fosse viva. Nel frattempo, Sahika continua a manipolare Erim contro la madre. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 13 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
«Non voglio più vedere mia madre. » La reazione di Erim, sconvolto dopo aver scoperto che Ender è viva, ha lasciato tutti senza parole. La serie turca Forbidden Fruit, questa settimana, ha subito una variazione d'orario e si è spostata alle 14:40