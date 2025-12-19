Non perdere la replica di Forbidden Fruit 2, in streaming su Video Mediaset, venerdì 19 dicembre. Torna l’appuntamento con la soap turca che appassiona i fan, con un episodio ricco di emozioni e incontri sorprendenti. Ender e Kaya si incrociano inaspettatamente, mentre le amiche di Ender notano il suo fascino irresistibile. Resta sintonizzato per scoprire cosa succederà nel prossimo capitolo di questa coinvolgente storia.

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 19 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 19 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Ender incontra Kaya in un locale e le sue amiche le fanno notare che è un uomo molto affascinante. Asuman cerca di convincere Zeynep a non andare da sola a parlare con Dundar, perchè teme che lui possa farle del male. Lei le dice di stare tranquilla e va a parlare con l’ex per scusarsi. Dundar si dimostra sorprendentemente calmo e comprensivo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 112 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

