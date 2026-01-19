Forbidden fruit 2 replica puntata del 19 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, 19 gennaio, torna in streaming la replica di Forbidden Fruit 2, la soap turca che ha riscosso successo tra il pubblico. Nella puntata di oggi, Yildiz si confronta con Zeynep per scusarsi dell’accaduto e spiegare le proprie ragioni. Un episodio che approfondisce le dinamiche tra i personaggi e offre un’ulteriore occasione di seguire questa storia appassionante.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 19 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz incontra Zeynep per scusarsi di quanto accaduto la sera prima, spiegando le sue motivazioni. Intanto, in azienda, Shaika va a trovare suo fratello Kaya per un saluto, ma il suo vero scopo sarà quello di trovare il modo di attirare l'attenzione di Yigiyt. Il giovane troverà una lettera lasciatagli proprio da Shaika che lo inviterà ad incontrarsi fuori dal lavoro.

