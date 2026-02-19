Fontanabianca l’anima austera di Neive
Neive ha visto la nascita di Fontanabianca, una cantina che ha scelto di valorizzare il Nebbiolo, il vitigno più pregiato della zona. La causa di questa rinascita è stata un’antica vigna recuperata dopo anni di abbandono, che ora dà frutti di alta qualità. La cantina si distingue per le tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente e per i vini intensi e autentici. Le uve vengono raccolte a mano, garantendo un controllo diretto sulla qualità. La produzione di Fontanabianca riflette la tradizione, con un occhio rivolto al futuro.
Neive è uno dei comuni storicamente vocato alla produzione del Nebbiolo, forse il più nobile dei vitigni rossi italiani. Qui, a poca distanza dall’austera bellezza di Barbaresco, sorge Fontanabianca, azienda fondata nel 1969 da Franco Pola e attualmente gestita dai figli Aldo e Matteo, che produce vini che incarnano in purezza il gusto e l'identità delle Langhe. Caratteristica dell’azienda è quella di produrre soltanto vini da monovitigno e da vitigni autoctoni: dal Barbaresco (dei quali oltre alla versione base produce i cru Bordini e Serraboella) al Dolcetto, dal Barbera all’Arneis. La vinificazione avviene in modo naturale e per l’affinamento si prediligono in botti grandi di rovere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
