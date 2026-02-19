Neive ha visto la nascita di Fontanabianca, una cantina che ha scelto di valorizzare il Nebbiolo, il vitigno più pregiato della zona. La causa di questa rinascita è stata un’antica vigna recuperata dopo anni di abbandono, che ora dà frutti di alta qualità. La cantina si distingue per le tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente e per i vini intensi e autentici. Le uve vengono raccolte a mano, garantendo un controllo diretto sulla qualità. La produzione di Fontanabianca riflette la tradizione, con un occhio rivolto al futuro.

Neive è uno dei comuni storicamente vocato alla produzione del Nebbiolo, forse il più nobile dei vitigni rossi italiani. Qui, a poca distanza dall’austera bellezza di Barbaresco, sorge Fontanabianca, azienda fondata nel 1969 da Franco Pola e attualmente gestita dai figli Aldo e Matteo, che produce vini che incarnano in purezza il gusto e l'identità delle Langhe. Caratteristica dell’azienda è quella di produrre soltanto vini da monovitigno e da vitigni autoctoni: dal Barbaresco (dei quali oltre alla versione base produce i cru Bordini e Serraboella) al Dolcetto, dal Barbera all’Arneis. La vinificazione avviene in modo naturale e per l’affinamento si prediligono in botti grandi di rovere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fontanabianca, l’anima austera di Neive

**Manovra: Schlein, 'non risponde a preoccupazioni italiani, austera e sbagliata'**La manovra approvata sembra non rispondere alle esigenze principali degli italiani, sollevando dubbi sulla sua efficacia.

Schlein alla Camera: "Manovra sbagliata e austera, non vi crede più nessuno"Durante le dichiarazioni di voto sulla legge di bilancio alla Camera, le parole di Schlein hanno evidenziato un giudizio critico sulla manovra, definendola sbagliata e austera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.