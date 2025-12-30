**Manovra | Schlein ' non risponde a preoccupazioni italiani austera e sbagliata' **

La manovra approvata sembra non rispondere alle esigenze principali degli italiani, sollevando dubbi sulla sua efficacia. La manovra, giudicata troppo austera e inadeguata, rischia di non affrontare adeguatamente le preoccupazioni economiche e sociali della popolazione. È importante valutare attentamente se le misure adottate siano in grado di rispondere alle reali necessità del Paese.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Una manovra che non riesce ad affrontare le prime preoccupazioni degli italiani è sbagliata. E' una manovra di austerità". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla manovra alla Camera. austeritù. 🔗 Leggi su Iltempo.it

