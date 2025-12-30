Schlein alla Camera | Manovra sbagliata e austera non vi crede più nessuno

Durante le dichiarazioni di voto sulla legge di bilancio alla Camera, le parole di Schlein hanno evidenziato un giudizio critico sulla manovra, definendola sbagliata e austera. Il dibattito si sviluppa tra diverse valutazioni, con la destra che la presenta come la migliore, e la sinistra che esprime forti perplessità. La discussione riflette le tensioni politiche e le diverse interpretazioni delle scelte di bilancio adottate.

Il diktat delle dichiarazioni di voto finali in Aula prima della votazione alla legge di bilancio è sempre lo stesso: è la migliore di sempre per la destra, la peggiore possibile per la sinistra. Per le opposizioni, in prima linea c'è la segretaria del Pd Elly Schlein, che accusa il governo di non esser riuscito a lavorare per una manovra in grado di affrontare "le prime preoccupazioni degli italiani" come "il caro vita e le liste d'attesa per la sanità". Per la leader dem "è una manovra che prevede la crescita a zero, che non fa nulla sul costo delle bollette, che non dice nulla per proteggere le imprese, i lavoratori e le famiglie dai dazi di Trump".

