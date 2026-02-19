Fontana nel mito ora è assalto alla medaglia numero 15 nei 1500 | il pronostico

Fontana, simbolo dello short track italiano, ha conquistato la sua 14ª medaglia olimpica con l’argento nella staffetta, diventando l’atleta più medagliata del nostro paese. Ora punta alla medaglia numero 15 nei 1500 metri, una gara che potrebbe consacrarla definitivamente. La campionessa si prepara con determinazione sulla pista di Pechino, dove ha già ottenuto successi in passato. La sua presenza tra i favoriti entusiasma tifosi e addetti ai lavori. La finale si svolgerà tra poche ore e tutti attendono il suo tentativo di superare se stessa.

La regina dello short track è diventata l'atleta azzurra più medagliata della storia delle Olimpiadi grazie all'argento nella staffetta. Ma non è finita. Arianna Fontana è entrata di diritto nella leggenda dello sport italiano conquistando la medaglia d'argento nella staffetta femminile (3000 metri) con le sue compagne Confortola, Betti e Sighel. Si tratta della numero 14 in carriera, una in più di Edoardo Mangiarotti. Scopriamo le quote Fontana vincente 1500 short track in programma venerdì 20 febbraio alle ore 20. Arianna, dunque, ce l'ha fatta: con la quattordicesima medaglia alle Olimpiadi (sei partecipazioni, due in Italia: Torino e Milano Cortina), è diventata la più grande di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana avanti! Nessun italiano in finale nei 1500. Ora le staffette donne

Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ORO per Arianna Fontana nei 1500! Sighel all'attacco nei 1000!

