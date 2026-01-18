LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | ORO per Arianna Fontana nei 1500! Sighel all’attacco nei 1000!

Segui in tempo reale i Campionati Europei di short track 2026, con aggiornamenti sulle gare e i risultati più importanti. Oggi, Arianna Fontana conquista l’oro nei 1500 metri, confermando il suo ruolo di protagonista della disciplina. Restate con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti sulle gare in corso e le classifiche in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Il primo oro non poteva che essere il suo, una delle tanti regine dello sport italiano che ha segnato pagine e pagine di grandissimi successi. 15.06 Siamo alla premiazione, con l'inno italiano che per la prima volta verrà suonato durante una cerimonia per le medaglie in questi Europei. 15.04 Diciottesimo oro europeo per una leggenda vivente! Arianna Fontana si riconferma al top dello short track europeo, con l'obiettivo Olimpiadi dove si metterà in cerca di una nuova medaglia olimpica. 15.03 CONFERMATA LA VITTORIA DI ARIANNA! Deltrap è seconda davanti ad una bravissima Sighel che ottiene il bronzo! 15.

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026. Oggi, Nadalini conquista il bronzo nei 1500 metri, mentre tra poco si svolgeranno le semifinali dei 1000 metri femminili con Arianna Fontana. Aggiorna questa pagina per restare informato sugli eventi e sui risultati delle gare in corso. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. «La sua condizione appare in netta crescita. E sulla sua esperienza, naturalmente, non si discute. » A Tilburg, la staffetta femminile italiana di short track si è dovuta accontentare dell’argento, battuta solo dall’Olanda in casa loro. In pista c’erano Betti, Valcepin - facebook.com facebook CHE SQUADRAAAAAAAA Gli Europei di short track iniziano con tre medaglie per l’ #ItaliaTeam a Tilburg! staffetta femminile Thomas Nadalini, 1500 metri maschili Elisa Confortola, 1000 metri femminili Un sabato speciale nei Paesi Bassiiiiiiiiiiiiiii x.com

