LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fontana avanti! Nessun italiano in finale nei 1500 Ora le staffette donne

Il nome di Fontana compare in prima pagina perché si mantiene in testa nella gara di short track a pochi minuti dall'inizio delle Olimpiadi 2026, mentre nessun italiano si è qualificato per la finale nei 1500 metri. Nella corsa attuale, i concorrenti si muovono compatti, con gli Stati Uniti che hanno perso terreno ma cercano di recuperare. Ora si attende l'inizio delle staffette femminili, che promettono emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.12: Di nuovo gruppetto compatto, Italia seconda 22.11: Cadono gli Usa ma provano a rientrare 22.10: Questa la composizione della prima semifinale della staffetta femminile: 1 Paesi Bassi NED 2 Stati Uniti d'America USA 3 Italia ITA 4 Francia FRA 22.08: Cartellino giallo al canadese Roussel, avanzato Kruzberg. Finale A con 9 atleti ma nessuno italiano 22.06: Ma sì, facciamoci lavorare questi giudici, almeno che vadano a casa stanchi. Succede di tutto in questa terza semifinale che è stata vinta da Tracy davanti a Shin ma potrebbero esserci degli avanzamenti