Uomini e Donne | Sabrina frena con Massimiliano Flavio bacia Martina davanti alla Fontana di Trevi

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, tensioni eromanticismo si mescolano tra Sabrina che decide di frenare con Massimiliano e Flavio che si lascia andare a un bacio appassionato con Martina davanti alla Fontana di Trevi, regalando ai telespettatori un momento da sogno nel cuore di Roma.

Il tronista vive un momento da film con Martina nel cuore di Roma, dove scocca un bacio appassionato. Nel Trono Over, nonostante la sintonia crescente, Sabrina ammette di non essere ancora innamorata di Massimiliano. La puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre è stata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Tra conoscenze che sembrano decollare e altre che vacillano, il parterre ha offerto dinamiche intense: Sabrina e Massimiliano proseguono con prudenza, mentre la decisione di Lucia di aprirsi a nuovi corteggiatori ha spiazzato Mauro. Emozioni forti anche per Edoardo, ancora segnato dal passato. Movieplayer.it

