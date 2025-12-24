Ha ragione Maurizio Landini. La norma inserita nella manovra (e poi stralciata) che proteggeva le aziende dagli effetti delle cause di lavoro sui salari troppo bassi è sbagliata. Ma non per quello che dice il leader della Cgil. Bensì perché non inchioda le sigle alle loro responsabilità. La materia è complessa. Cerchiamo di semplificare: la legge stabiliva che se un giudice condanna un’impresa per uno stipendio ritenuto sotto la soglia dignitosa prevista dall’articolo 36 della Costituzione non avrebbe dovuto pagare anche gli arretrati, cosa che è invece puntualmente successa in tutti i contenziosi degli ultimi decenni, nel caso la paga sia quella stabilita da un Contratto collettivo nazionale (CCNL). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Stipendi da fame? La Cgil inizi a risarcire tutti i lavoratori con i suoi contratti

Leggi anche: Cgil, sabato in piazza mln lavoratori impoveriti e più di 80 contratti sono scaduti

Leggi anche: L’allarme della Cgil: "Con questi stipendi tutti gli enti locali si stanno svuotando"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Stipendi da fame? La Cgil inizi a risarcire tutti i lavoratori con i suoi contratti | .it.

Sottopagateli pure. Il governo rende legali gli stipendi da fame - L'imprenditore non è perseguibile se fa riferimento agli standard retributivi ddei contratti collettivi di settore. huffingtonpost.it