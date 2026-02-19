Fontana argento da leggenda | Un sogno l’amarezza è già passata

Arianna Fontana ha conquistato una medaglia d’argento nel short track, dopo aver guidato la gara per alcuni giri. La medaglia arriva dopo una corsa emozionante, durata pochi minuti, in cui ha sfiorato la vittoria. La sportiva ha commentato che si tratta di un sogno realizzato e che l’amarezza iniziale è ormai superata. La competizione si è svolta sul ghiaccio di Torino, dove la gara ha attirato molti spettatori. Fontana ha mostrato grande determinazione e orgoglio durante tutta la prova.

La medaglia del record si porta dietro anche un pizzico di rimpianto perché per qualche giro, in quel folle rollerball sul ghiaccio che è una staffetta di short track, Arianna e le sue compagne erano state davanti a tutti. Poteva essere un oro, invece è un argento. “Dispiace per l’ultimo cambio, ma questo risultato è un sogno. A caldo avevo un po’ d’amarezza, ma poi ho visto i sorrisi delle mie compagne”, dice con un sorriso che cancella ogni dubbio Arianna Fontana che alla sesta Olimpiade della sua vita è diventata l’atleta italiana più medagliata della storia superando a quota 14 (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) Edoardo Mangiarotti che deteneva il primato da oltre 65 anni e lo aveva costruito tra Berlino 1936 e Roma 1960. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

