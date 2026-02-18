Arianna Fontana da record | Non ho proprio sentito la coreana arrivare L’argento è un sogno per tutte

Arianna Fontana ha vinto l’argento nella staffetta femminile di short track ai Giochi di Milano Cortina 2026, e questa medaglia la rende l’atleta italiana più medagliata di sempre. Durante la gara, ha confessato di non aver sentito la coreana avvicinarsi, sottolineando la sua concentrazione. La vittoria si aggiunge alle numerose medaglie ottenute nel corso della carriera, confermando il suo ruolo di protagonista dello sport italiano. La sua impresa rappresenta un record storico per l’Italia e un esempio di determinazione.

Arianna Fontana dice 14 e scrive una pagina incredibile dello sport italiano. La valtellinese, infatti, con la medaglia d’argento conquistata nella staffetta femminile dello short track dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è diventata ufficialmente l’atleta azzurra che si è messa al collo il numero maggiore di medaglie della storia. Ha distanziato, infatti, Edoardo Mangiarotti che deteneva questo primato da oltre 60 anni. Com’è andata la finale? La Corea del Sud ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 4’04?014, precedendo l’Italia (4’04?107) ed il Canada (4’04?314) al termine di una gara che ha visto le nostre portacolori sfiorare davvero il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

