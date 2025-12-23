Finanziaria all’Ars più risorse ai Comuni siciliani per la gestione dei rifiuti

La Finanziaria approvata dall’Ars prevede un incremento delle risorse destinate ai Comuni siciliani per la gestione dei rifiuti. In particolare, vengono confermati 20 milioni di euro per coprire gli extracosti derivanti dall’export dell’indifferenziata e aggiunti 12 milioni di euro per il 2026, a sostegno delle attività locali. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza del servizio e a sostenere gli enti nel rispetto delle normative ambientali.

La spesa più corposa in materia riguarda le risorse per sostenere gli extracosti dovuti all’ export dell’indifferenziata, pari a 20 milioni e raddoppiate rispetto allo scorso anno, ma sul fronte rifiuti, nella Finanziaria vidimata dall’Ars, i Comuni siciliani incassano anche un altro aiuto, un investimento da 12 milioni di euro per il 2026. È destinato ai sindaci e ai presidenti delle province. 🔗 Leggi su Feedpress.me

