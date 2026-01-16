In Emilia Romagna si legge più che altrove | boom del digitale e aiuti alle imprese ecco la ricetta regionale

In Emilia-Romagna, la promozione della lettura ha ricevuto un sostegno significativo, con circa 400mila euro investiti nel triennio 2022-2024. La regione si distingue per un maggior impegno nel digitale e nelle iniziative a favore delle imprese del settore editoriale. Durante la commissione Cultura, presieduta da Elena Carletti, è stato evidenziato come tali investimenti abbiano contribuito a rafforzare il panorama culturale e la diffusione del libro nella regione.

Nel triennio 2022-2024 la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto la lettura con circa 400mila euro. È quanto è emerso nel corso della commissione Cultura presieduta da Elena Carletti che ha fatto il bilancio della legge regionale sull’editoria del libro. Tra le principali misure finanziate ci sono il supporto nella partecipazione ai bandi attraverso un portale regionale e uno specifico sportello di accompagnamento tecnico per le piccole e microimprese; la traduzione e la diffusione all’estero delle pubblicazioni delle case editrici emiliano-romagnole e l’organizzazione di attività formative sulle innovazioni tecnologiche. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

