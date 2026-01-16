In Emilia Romagna si legge più che altrove | boom del digitale e aiuti alle imprese ecco la ricetta regionale
In Emilia-Romagna, la promozione della lettura ha ricevuto un sostegno significativo, con circa 400mila euro investiti nel triennio 2022-2024. La regione si distingue per un maggior impegno nel digitale e nelle iniziative a favore delle imprese del settore editoriale. Durante la commissione Cultura, presieduta da Elena Carletti, è stato evidenziato come tali investimenti abbiano contribuito a rafforzare il panorama culturale e la diffusione del libro nella regione.
Nel triennio 2022-2024 la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto la lettura con circa 400mila euro. È quanto è emerso nel corso della commissione Cultura presieduta da Elena Carletti che ha fatto il bilancio della legge regionale sull’editoria del libro. Tra le principali misure finanziate ci sono il supporto nella partecipazione ai bandi attraverso un portale regionale e uno specifico sportello di accompagnamento tecnico per le piccole e microimprese; la traduzione e la diffusione all’estero delle pubblicazioni delle case editrici emiliano-romagnole e l’organizzazione di attività formative sulle innovazioni tecnologiche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Finanziaria, passa la norma più importante per Schifani: aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato
Leggi anche: Affitti brevi, in arrivo la legge regionale dell'Emilia-Romagna: il 17 dicembre il voto in Aula
Emilia Romagna. Approvata la Legge per obbligo vaccino per iscrizione al nido - Per accedere ai nidi, pubblici e privati, bisognerà aver somministrato ai minori l’antipolio, l’antidifterica, l’antitetanica e l’antiepatite B. quotidianosanita.it
Emilia Romagna a bassa pericolosità sismica Assolutamente no. La mappa qui allegata illustra la distribuzione della pericolosità sismica in Emilia-Romagna considerate anche le caratteristiche geologiche che possono modificare lo scuotimento sismico in s facebook
Smog, bollino rosso su tutta l’Emilia-Romagna: scattano le misure emergenziali x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.