In Emilia Romagna si legge più che altrove | boom del digitale e aiuti alle imprese ecco la ricetta regionale

In Emilia-Romagna, la promozione della lettura ha ricevuto un sostegno significativo, con circa 400mila euro investiti nel triennio 2022-2024. La regione si distingue per un maggior impegno nel digitale e nelle iniziative a favore delle imprese del settore editoriale. Durante la commissione Cultura, presieduta da Elena Carletti, è stato evidenziato come tali investimenti abbiano contribuito a rafforzare il panorama culturale e la diffusione del libro nella regione.

