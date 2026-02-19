Fonderie Pisano lavoratori dal commissario Panico

I lavoratori delle Fonderie Pisano si sono rivolti al commissario Panico dopo la notizia della probabile chiusura dell’azienda. La decisione di bloccare le attività arriva in seguito al rifiuto della richiesta di autorizzazione presentata ieri in conferenza dei servizi. I dipendenti cercano ora di trovare soluzioni concrete per evitare il disastro occupazionale. Si muovono tra incontri, petizioni e pressing alle autorità, sperando in un intervento che possa cambiare il destino dello stabilimento. La situazione resta molto tesa e in evoluzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la quasi sentenza di chiusura, arrivata con il preavviso di diniego ieri alla riunione della conferenza dei servizi, i lavoratori delle Fonderie Pisano percorrono tutte le strade possibili per ancorarsi a una salvezza. Questa mattina una rappresentanza dei dipendenti in compagnia di Francesca D'elia della Fiom Cgil ha incontrato il commissario prefettizio di Salerno Vincenzo Panico che ha assicurato il suo impegno a sostenere e a seguire la vertenza dei lavoratori che hanno chiesto di aprire un tavolo anche in prefettura con Francesco Esposito. Le strade da percorrere al momento restano due.