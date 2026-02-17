Il comitato ha incontrato oggi il commissario Panico per discutere delle operazioni delle Fonderie Pisano, che da settimane suscitano preoccupazioni tra i residenti. La riunione si è svolta nel tentativo di chiarire le procedure e i tempi necessari per ottenere l’autorizzazione ambientale, in un momento in cui i cittadini chiedono maggiore trasparenza. Domani, alla seconda sessione della conferenza dei servizi, parteciperanno almeno due dirigenti comunali, uno dell’ufficio ambiente e uno dell’urbanistica, per valutare i documenti presentati e le eventuali criticità.

Tempo di lettura: 2 minuti Ci saranno almeno due dirigenti del Comune di Salerno, all’ambiente e all’urbanistica domani alla seconda riunione nell’ambito della conferenza dei servizi che mette insieme tutti gli enti e le istituzioni interessate al rilascio della autorizzazione integrata ambientale per le Fonderie Pisano di Salerno. La presenza del Comune di Salerno è stata assicurata questa mattina nell’incontro che i rappresentanti del Comitato Salute e Vita hanno avuto con il commissario che sta guidando il Comune di Salerno, il Prefetto Vincenzo Panico che si è mostrato disponibile, ma soprattutto preparato sulla questione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fonderie Pisano, comitato incontra il commissario Panico

Le associazioni ambientaliste chiedono al commissario di bloccare il rinnovo dell’autorizzazione alle Fonderie Pisano di Fratte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.