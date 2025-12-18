Fondazione Cannavaro Ferrara vent’anni di impegno | 500 ospiti al Charity Christmas Show

La Fondazione Cannavaro Ferrara celebra vent’anni di impegno con un evento speciale al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Il Charity Christmas Show 2025 – Winter Edition ha riunito oltre 500 ospiti, rendendo questa serata un momento di grande coinvolgimento e solidarietà, testimonianza di un percorso di successi e dedizione nel sostegno alle cause benefiche.

Il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare ha ospitato la celebrazione del ventesimo anniversario della Fondazione Cannavaro Ferrara, trasformando il Charity Christmas Show 2025 – Winter Edition in una serata partecipata e densa di significato. Cinquecento ospiti hanno riempito la platea per sostenere i progetti sociali dell’ente, confermando un legame solido con il territorio e con le sue emergenze più delicate. Intrattenimento e impegno civile. A guidare l’evento è stata Veronica Maya, in una serata che ha saputo fondere spettacolo e filantropia senza retorica. A fare gli onori di casa i fondatori Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara, affiancati dalla madrina storica Maria Mazza, visibilmente coinvolti nel traguardo dei vent’anni di attività. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

