Fondazione Tricoli | 20 anni di cultura e impegno per lo sviluppo sociale ed economico della Sicilia

La Fondazione Tricoli festeggia vent’anni di attività, un traguardo raggiunto grazie alla passione per lo sviluppo della Sicilia e alla capacità di coinvolgere comunità e realtà locali. In questi due decenni, ha promosso numerosi progetti culturali e sociali, portando avanti iniziative con un impatto concreto sul territorio. Tra le attività più recenti, la fondazione ha avviato corsi di formazione e incontri pubblici per rafforzare il tessuto sociale della regione.

Venti Anni di Impegno Culturale: La Fondazione Tricoli Rilancia il Territorio Siciliano. La Fondazione Tricoli celebra vent'anni di attività, un traguardo che conferma il suo ruolo centrale nel panorama culturale e sociale della Sicilia. Nata nel 2006, l'istituzione si è affermata come un punto di riferimento per il confronto, la crescita e lo sviluppo del territorio, con un particolare sull'area dell'ennese. Radici nel Territorio, Visione per il Futuro. La Fondazione Tricoli nasce da una visione precisa: quella di contribuire attivamente alla crescita della Sicilia, valorizzandone il patrimonio culturale e promuovendo lo sviluppo sociale ed economico. "I tesori della memoria": i primi vent'anni della Fondazione Tricoli in un libro, a Villa Zito la presentazione La Fondazione Tricoli compie vent'anni e celebra il traguardo con un libro che sarà presentato venerdì 13 febbraio alle 17 a Palermo.